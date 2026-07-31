Il leggendario capitano si è spento a 66 anni. Il tributo del numero uno rossonero: "Il suo amore per questi colori rimarrà parte di noi"
Quando Maradona indossò la maglia di Baresi: "Il più grande difensore di sempre"
È una giornata di profondo e straziante lutto per il mondo del calcio e per l'intera famiglia rossonera. Presso l'ospedale 'Humanitas' di Rozzano (MI) si è spento, all'età di 66 anni, Franco Baresi. Il leggendario numero 6 del Diavolo lottava da tempo, con il coraggio di sempre, contro una malattia subdola che lo ha sopraffatto nelle ultime ore.
Mentre da ogni angolo del pianeta giungono ininterrottamente messaggi di cordoglio per la scomparsa di un uomo universalmente riconosciuto come un esempio supremo di classe, eleganza, virtù e leadership, i vertici societari del club di Via Aldo Rossi si stringono attorno alla famiglia. Dopo la nota ufficiale del proprietario Gerry Cardinale, sono arrivate anche le commoventi parole del Presidente rossonero, Paolo Scaroni.
Il cordoglio del Presidente Paolo Scaroni: "Franco è la storia del Milan"Il Presidente del club ha voluto sottolineare l'eredità morale e l'identità che il Capitano lascia in dote all'ambiente milanista:
"Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia".
Il mito di 'Kaiser Franz': dai campi di periferia al tetto del mondoBaresi ha legato la sua intera esistenza sportiva a una sola maglia di club, indossata per venti gloriose stagioni consecutive dal 1977 al 1997. In totale ha collezionato 719 presenze ufficiali, impreziosite da 33 gol e 24 assist. Diventato capitano nel 1982 a soli 22 anni, non ha abbandonato la barca nemmeno nei momenti più bui, scendendo per due volte in Serie B prima di guidare la leggendaria risalita.
A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, lo stile di gioco rivoluzionario e l'eleganza cristallina gli valsero il soprannome di 'Kaiser Franz', in un prestigioso accostamento calcistico a Franz Beckenbauer. Sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, Baresi ha sollevato da capitano ogni trofeo possibile nei cicli d'oro guidati da Arrigo Sacchi (1987-1991) e Fabio Capello (1991-1996):
- 6 Scudetti
- 3 Coppe dei Campioni / UEFA Champions League
- 4 Supercoppe Italiane
- 2 Supercoppe Europee
- 2 Coppe Intercontinentali
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