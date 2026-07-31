È una giornata di profondo e straziante lutto per il mondo del calcio e per l'intera famiglia rossonera. Presso l'ospedale 'Humanitas' di Rozzano (MI) si è spento, all'età di 66 anni, Franco Baresi. Il leggendario numero 6 del Diavolo lottava da tempo, con il coraggio di sempre, contro una malattia subdola che lo ha sopraffatto nelle ultime ore.

Mentre da ogni angolo del pianeta giungono ininterrottamente messaggi di cordoglio per la scomparsa di un uomo universalmente riconosciuto come un esempio supremo di classe, eleganza, virtù e leadership, i vertici societari del club di Via Aldo Rossi si stringono attorno alla famiglia. Dopo la nota ufficiale del proprietario Gerry Cardinale, sono arrivate anche le commoventi parole del Presidente rossonero, Paolo Scaroni.

Il cordoglio del Presidente Paolo Scaroni: "Franco è la storia del Milan"

"Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia".

Il mito di 'Kaiser Franz': dai campi di periferia al tetto del mondo

Il Presidente del club ha voluto sottolineare l'eredità morale e l'identità che il Capitano lascia in dote all'ambiente milanista:Baresi ha legato la sua intera esistenza sportiva a una sola maglia di club, indossata per venti gloriose stagioni consecutive. In totale ha collezionato 719 presenze ufficiali, impreziosite da 33 gol e 24 assist. Diventato capitano nel 1982 a soli 22 anni, non ha abbandonato la barca nemmeno nei momenti più bui, scendendo per due volte in Serie B prima di guidare la leggendaria risalita.

A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, lo stile di gioco rivoluzionario e l'eleganza cristallina gli valsero il soprannome di 'Kaiser Franz', in un prestigioso accostamento calcistico a Franz Beckenbauer. Sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, Baresi ha sollevato da capitano ogni trofeo possibile nei cicli d'oro guidati da Arrigo Sacchi (1987-1991) e Fabio Capello (1991-1996):

6 Scudetti

Scudetti 3 Coppe dei Campioni / UEFA Champions League

Coppe dei Campioni / UEFA Champions League 4 Supercoppe Italiane

Supercoppe Italiane 2 Supercoppe Europee

Supercoppe Europee 2 Coppe Intercontinentali

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Un difensore totale, considerato all'unanimità tra i più grandi interpreti della storia del calcio mondiale. Una colonna insostituibile anche per la Nazionale Italiana, con la quale ha totalizzato 81 presenze e una rete, completando una straordinaria collezione di medaglie ai Mondiali: l'oro a Spagna 1982 (pur senza scendere in campo), il bronzo a Italia '90 e l'argento a USA '94.