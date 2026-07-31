Un gravissimo lutto colpisce il mondo del calcio e l'intera famiglia rossonera: si è spento, all'età di 66 anni, lo storico e leggendario capitano Franco Baresi. L'attuale vicepresidente onorario del club si è arreso a una malattia contro cui combatteva da tempo. Baresi era stato operato nell'agosto 2025 per l'asportazione di una nodulazione polmonare; da quel momento ha lottato per quasi un anno come un leone, mostrando la stessa identica grinta che lo caratterizzava sul terreno di gioco.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, ha voluto rilasciare una nota ufficiale per esprimere il proprio profondo cordoglio e celebrare la memoria dell'eterno capitano del Diavolo, un simbolo assoluto la cui maglia numero 6 è stata ritirata per sempre dal club.

Il messaggio di Gerry Cardinale per Franco Baresi

"Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno”.

La leggenda del Numero 6: una vita intera in rossonero

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Ha accettato e vissuto la Serie B per due volte nei primi anni Ottanta.

nei primi anni Ottanta. Ha ereditato la fascia di capitano nel 1982 , diventando il perno della rinascita.

, diventando il perno della rinascita. Ha guidato la risalita del Diavolo verso l'élite del calcio mondiale sotto la gestione di Silvio Berlusconi.

Le parole del proprietario del Milan uniscono il dolore istituzionale all'ammirazione per l'uomo e per il professionista:Il legame tra Baresi e il Milan rappresenta una delle storie d'amore calcistiche più pure di sempre. Il capitano ha indossato la maglia del Diavolo per ben, collezionando l'incredibile cifra di 719 presenze totali.Un percorso unico, cementato anche nei momenti più complessi della storia del club:

Insieme ai tecnici Arrigo Sacchi e Fabio Capello, Franco Baresi ha vinto tutto quello che un calciatore potesse desiderare a livello di club, firmando i cicli più vincenti della storia milanista: 6 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali.