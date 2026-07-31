In attesa che si sblocchi definitivamente la delicata cessione di Rafael Leão — corteggiato con insistenza a Istanbul da Galatasaray e Fenerbahçe — il Milan deve fare i conti con i primi contraccolpi della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno visto sfumare due potenziali obiettivi nel ruolo di trequartista, tasselli che sarebbero stati ideali per il nuovo scacchiere tattico (il 3-4-2-1) del tecnico Rúben Amorim.

I profili in questione hanno già trovato una nuova sistemazione, con le ufficialità attese a breve:

Kōnstantinos Karetsas è passato dal KRC Genk al Borussia Dortmund.

è passato dal KRC Genk al Borussia Dortmund. Kerim Alajbegović si è trasferito dal Bayer Leverkusen alla Juventus.

Con queste due piste definitivamente tramontate, l'attenzione degli uomini di mercato del club di Via Aldo Rossi si sposta forzatamente altrove. Gli occhi sono puntati dritti su Madrid, in particolare sulla rosa decisamente "extra-large" a disposizione di José Mourinho alla 'Casa Blanca'.

Calciomercato Milan: mirino in casa Real Madrid, spunta Mastantuono

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere della Sera', nella lista dei potenziali cedibili del Real Madrid figurano due nomi di altissimo livello: Brahim Díaz e Franco Mastantuono. Se l'ex rossonero Brahim manifesta la chiara intenzione di non voler abbandonare i Blancos, la situazione legata aè decisamente più aperta e fluida.

Il talento nato e cresciuto nel River Plate è un trequartista mancino che ama partire da destra: per caratteristiche tecniche e fisiche, si incastrerebbe alla perfezione nel modulo di Amorim. Proprio per questo motivo, sul fantasista argentino si è scatenata una vera e propria asta in Serie A. Come confermato anche da 'La Gazzetta dello Sport', sulle sue tracce ci sono:

Milan

Fiorentina

Roma

L'ostacolo formula: il Milan studia l'operazione "alla Nico Paz"

Il vero nodo strategico dell'operazione riguarda la formula del trasferimento. Il Real Madrid di Florentino Pérez spinge per una cessione in prestito secco, soluzione che non entusiasma la dirigenza del Diavolo. Il Milan preferirebbe infatti impostare l'affare ricalcando l'operazione conclusa in passato per

L'idea dei rossoneri prevede un prestito con diritto di riscatto a favore del Milan e un diritto di contro-riscatto (recompra) più alto in favore delle Merengues. In questo modo, gli spagnoli manterrebbero comunque il controllo sul futuro cartellino del gioiello sudamericano, permettendo però al Milan di valorizzare e monetizzare parzialmente il lavoro sul giocatore.

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I rapporti storici ed eccellenti tra le due società potrebbero favorire la fumata bianca con queste modalità. Tuttavia, la linea del club è chiara: se il Real Madrid dovesse impuntarsi esclusivamente sulla formula del prestito secco e senza opzioni di riscatto, gli uomini mercato rossoneri abbandonerebbero la pista per sondare profili alternativi per la trequarti.