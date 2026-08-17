Il convincente successo per 4-2 ottenuto dal Milan a Breslavia contro il Manchester United non frena le manovre di calciomercato della dirigenza rossonera. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Rúben Amorim ha individuato tre precise lacune strutturali da colmare prima del via ufficiale della stagione 2026-2027. La strategia dei dirigenti di Via Aldo Rossi si concentra su profili mirati, registrando l'accelerazione per il talento Ethan Nwaneri, rimasto ai margini del progetto dell'Arsenal di Mikel Arteta, e la gestione del futuro di Santiago Giménez in un reparto che attende di affiancare forze fresche a Gonçalo Ramos e al giovane Francesco Camarda.

Calciomercato Milan, il piano finale di Amorim: tre innesti per il salto di qualità

L'ex allenatore dello Sporting Lisbona ha tracciato una linea guida chiarissima per le ultime due settimane della sessione estiva. Al netto delle numerose cessioni necessarie per sfoltire l'organico, il Milan si concentrerà sull'acquisto di tre pedine specifiche:

Il piano originale potrebbe subire ulteriori variazioni numeriche solo in caso di uscite eccellenti non preventivate. L'indiziato principale a muovere il mercato delle punte resta Santiago Giménez: qualora l'attaccante messicano dovesse concretizzare la sua partenza (è in trattativa con il Porto), la dirigenza tornerebbe immediatamente sul mercato per regalare ad Amorim un nuovo centravanti capace di alternarsi con Gonçalo Ramos e di favorire la crescita graduale di Francesco Camarda.

Verità Nwaneri e le clamorose smentite: il punto del Corriere dello Sport

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Il quotidiano romano ha voluto fare massima chiarezza sui profili accostati al club rossonero nelle ultime ore, tracciando netti confini tra le trattative reali e le semplici indiscrezioni. Sul fronte difensivo, non trovano conferme i rumors relativi a un interessamento concreto perdel, così come per la trequarti vengono smentiti i negoziati con ilper il giovaneIl vero e grande obiettivo del Milan risponde invece al nome di Ethan Nwaneri. Il gioiello di proprietà dell'Arsenal piace moltissimo a Rúben Amorim e alla dirigenza rossonera, che monitorano con grandissima attenzione la sua situazione a Londra. Il classe 2007 è stato escluso dai convocati da Mikel Arteta nell'ultimo impegno dei Gunners, un segnale di rottura totale che potrebbe agevolare il blitz definitivo del Milan per portarlo a Milano negli ultimi giorni di agosto.