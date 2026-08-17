Le strategie di calciomercato del Milan secondo il Corriere dello Sport: i tre acquisti chiesti da Rúben Amorim e il punto su Ethan Nwaneri e Santiago Giménez
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il convincente successo per 4-2 ottenuto dal Milan a Breslavia contro il Manchester United non frena le manovre di calciomercato della dirigenza rossonera. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Rúben Amorim ha individuato tre precise lacune strutturali da colmare prima del via ufficiale della stagione 2026-2027. La strategia dei dirigenti di Via Aldo Rossi si concentra su profili mirati, registrando l'accelerazione per il talento Ethan Nwaneri, rimasto ai margini del progetto dell'Arsenal di Mikel Arteta, e la gestione del futuro di Santiago Giménez in un reparto che attende di affiancare forze fresche a Gonçalo Ramos e al giovane Francesco Camarda.
Calciomercato Milan, il piano finale di Amorim: tre innesti per il salto di qualitàL'ex allenatore dello Sporting Lisbona ha tracciato una linea guida chiarissima per le ultime due settimane della sessione estiva. Al netto delle numerose cessioni necessarie per sfoltire l'organico, il Milan si concentrerà sull'acquisto di tre pedine specifiche: un difensore centrale, un esterno a tutta fascia e un trequartista di piede mancino.
Il piano originale potrebbe subire ulteriori variazioni numeriche solo in caso di uscite eccellenti non preventivate. L'indiziato principale a muovere il mercato delle punte resta Santiago Giménez: qualora l'attaccante messicano dovesse concretizzare la sua partenza (è in trattativa con il Porto), la dirigenza tornerebbe immediatamente sul mercato per regalare ad Amorim un nuovo centravanti capace di alternarsi con Gonçalo Ramos e di favorire la crescita graduale di Francesco Camarda.
Verità Nwaneri e le clamorose smentite: il punto del Corriere dello SportIl quotidiano romano ha voluto fare massima chiarezza sui profili accostati al club rossonero nelle ultime ore, tracciando netti confini tra le trattative reali e le semplici indiscrezioni. Sul fronte difensivo, non trovano conferme i rumors relativi a un interessamento concreto per Tiago Gabriel del Lecce, così come per la trequarti vengono smentiti i negoziati con il Colonia per il giovane Saïd El Mala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA