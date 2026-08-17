Le ultime notizie di calciomercato in casa Milan delineano una settimana di cruciale importanza per il futuro del club di Via Aldo Rossi. Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 17 agosto 2026, l'ambiente di Milanello si prepara a un imminente e decisivo secondo summit strategico tra il proprietario rossonero Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim, finalizzato a sfoltire l'organico e a finanziare i colpi in entrata. Al centro dei negoziati spiccano l'addio ufficiale di David Odogu verso il Tolosa, il braccio di ferro con il Galatasaray orchestrato da George Gardi e Yağız Sabuncuoğlu per la cessione di Rafael Leão, i possibili scambi con la Juventus per Nico González e il nuovo assalto a Can Uzun dell'Eintracht Francoforte dopo il muro eretto dall'Arsenal per il talento Ethan Nwaneri. Ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan: ufficiale Odogu al Tolosa, ora si cercano acquirenti per Tomori e Fofana

La complessa operazione di sfoltimento della rosa rossonera ha registrato la sua prima ed ufficiale accelerazione. Il giovane difensore centrale tedesco. Le visite mediche sono state completate con successo nella mattinata odierna: l'accordo è stato ratificato sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2027, con il club francese che si farà interamente carico dello stipendio del calciatore per l'intera stagione sportiva.

Risolto il tassello legato al classe 2006, la dirigenza del Milan è ora attivamente al lavoro per trovare una sistemazione definitiva agli altri tre grandi esclusi dal progetto tecnico di Rúben Amorim: Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Nelle ultime ore si è aperta un'interessante pista di mercato sull'asse Milano-Torino: uno tra Tomori e Fofana potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con la Juventus per l'esterno argentino Nico González. L'affare resta tuttavia subordinato alle mosse dell'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone, che non ha ancora mollato la presa sull'ex giocatore della Fiorentina.

Il secondo summit Cardinale-Amorim: l'addio di Mora sblocca il Porto per Giménez

Ilservirà a fare massima chiarezza sul budget e sui profili da inserire nel rush finale di questa sessione estiva. Amorim ha espresso la necessità di accogliere in rosa 5-6 nuovi elementi di spessore internazionale, anche se: un difensore centrale, un esterno a tutta fascia e un trequartista di piede mancino.

Per completare queste manovre in entrata, il Milan deve prima formalizzare alcune cessioni illustri. Tra i principali indiziati a lasciare Milanello c'è l'attaccante messicano Santiago Giménez. La sua partenza verso il Porto è ormai virtualmente sbloccata: il club lusitano attende soltanto di definire la cessione parallela di Rodrigo Mora per disporre dei fondi necessari e presentare l'offerta definitiva in grado di soddisfare le pretese economiche del club rossonero, liberando uno slot nel reparto offensivo per affiancare nuove pedine a Gonçalo Ramos.

La trappola del Galatasaray per Leão: l'intermediario Gardi blocca i turchi

Il tema più scottante all'ordine del giorno del summit a Milanello sarà inevitabilmente il futuro di Rafael Leão. Gerry Cardinale ha programmato un colloquio privato con l'attaccante portoghese per invitarlo formalmente ad accettare la cessione, spiegando come la separazione immediata rappresenti la scelta migliore per le ambizioni di entrambe le parti.di euro per sbloccare lo stallo.

Tuttavia, le notizie che giungono dalla Turchia complicano i piani di Via Aldo Rossi. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Yağız Sabuncuoğlu, il Galatasaray ha deciso di congelare ogni tipo di rilancio economico. Dietro suggerimento strategico dell'intermediario George Gardi, i campioni di Turchia hanno scelto di adottare una logorante tattica d'attesa. I 'Cimbom' sanno che il Milan ha la necessità assoluta di cedere il numero 10 e aspetteranno gli ultimi giorni di agosto affinché il prezzo del cartellino crolli fino ai 35 milioni di euro (30 fissi e 5 di bonus) originariamente stanziati dal club di Istanbul.

Trequarti Milan: l'Arsenal fa muro per Nwaneri, decolla la pista Can Uzun

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Le difficoltà riscontrate sul fronte uscite si riflettono inevitabilmente sulle manovre per la trequarti campo. La dirigenza del Milan ha incassato il definitivo rifiuto da parte dell'Arsenal per il gioiello Ethan Nwaneri: i Gunners di Mikel Arteta hanno respinto una prima proposta ufficiale impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto prefissato alla cifra considerevole di 40 milioni di euro.Di fronte alla chiusura totale della società londinese, gli uomini mercato del Diavolo, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte. Il classe 2005 piace moltissimo a Rúben Amorim per duttilità e qualità tecnica. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai, una cifra importante che il Milan potrebbe decidere di investire non appena si concretizzerà il tesoretto derivante dalle uscite di Leão e Giménez.