Il convincente successo per 4-2 ottenuto in rimonta a Breslavia contro il Manchester United ha ridato certezze al nuovo Milan di Rúben Amorim, atteso tra pochi giorni dal difficile debutto in campionato contro il Torino. Come evidenziato dal Corriere della Sera, la prestazione di alto livello dei rossoneri ha scacciato in parte i dubbi estivi, mettendo in luce l'impatto del bomber Gonçalo Ramos e l'evoluzione tattica di Samuel Chukwueze. Restano però aperti i nodi legati alla vulnerabilità difensiva e al clamoroso braccio di ferro con Rafael Leão, che potrebbe sbloccare l'arrivo del trequartista Ethan Nwaneri dell'Arsenal e dei difensori Tiago Gabriel e Gonçalo Inácio.

Calciomercato Milan, il caso Leão: il portoghese cambia idea ma il club spinge per l'addio

Il vero rebus che agita l'ambiente rossonero a ridosso dell'inizio della Serie A riguarda il futuro di Rafael Leão. Dopo aver accarezzato a lungo l'idea di una cessione, il numero 10 lusitano ha cambiato radicalmente posizione e ora spinge per la permanenza a Milano. Di parere opposto è invece la dirigenza del Diavolo, fermamente intenzionata a concretizzare la cessione.

Le motivazioni del club sono sia di natura ambientale sia, soprattutto, di natura tattica: l'esterno si sposa difficilmente con i dettami del 3-4-2-1 disegnato da Rúben Amorim. Per favorire l'uscita del calciatore, la società di Via Aldo Rossi si è detta pronta ad abbassare le pretese economiche, scendendo dai 50-60 milioni iniziali a una base di 40-45 milioni di euro.

La prima gioia di Gonçalo Ramos e la scommessa Chukwueze a tutta fascia

Mentre si cerca una soluzione per Leão, il Milan si gode le prime certezze sul terreno di gioco. Il test contro i Red Devils ha regalato la prima firma, seppur ufficiosa, di Gonçalo Ramos. I movimenti intelligenti e il fiuto del gol dell'attaccante portoghese fanno sperare l'ambiente rossonero di aver finalmente individuato quel centravanti di manovra e di peso che mancava dai tempi dell'addio di Olivier Giroud.

Note estremamente positive arrivano anche da Samuel Chukwueze, autore di un'ottima prova condita da gol e assist nel suo nuovo ruolo di esterno a tutta fascia, e dal giovane Alphadjo Cissè, apparso pienamente integrato nelle rotazioni. Il tutto in attesa del rientro a pieno regime di tre pilastri fondamentali come Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Difesa da registrare e nuovi obiettivi: Tiago Gabriel, Inácio e il post-Leão

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Nonostante i sorrisi per la vittoria, il focus del Corriere della Sera si sposta sui difetti strutturali mostrati a Breslavia. La retroguardia rossonera continua a concedere troppi regali agli avversari, mantenendo una media preoccupante di due reti incassate a partita. Una fragilità che Amorim deve correggere immediatamente e che costringe la dirigenza a intervenire sul mercato, specialmente dopo l'esclusione definitiva dal progetto dei variLe manovre per il centrale difensivo vedono in prima linea il giovane Tiago Gabriel dele il profilo internazionale Gonçalo Inácio dello. Per quanto riguarda la trequarti, l'eventuale partenza di Leão aprirebbe immediatamente le porte all'assalto decisivo per il talento dell'Arsenal Ethan Nwaneri, individuato come l'innesto ideale per completare lo scacchiere tattico del tecnico portoghese.