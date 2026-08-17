Il Milan di Rúben Amorim prosegue a ritmo serrato la marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali nel centro sportivo di Milanello. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra ha sostenuto una fondamentale seduta mattutina all'indomani del convincente successo per 4-2 nell'amichevole di lusso contro il Manchester United. Il focus del tecnico si divide tra il reintegro dei big Mike Maignan e Adrien Rabiot, la gestione personalizzata degli infortunati Rafael Leão e Christian Pulisic, e le delicate dinamiche di calciomercato che coinvolgono l'attaccante Santiago Giménez e gli esuberi Fikayo Tomori e Youssouf Fofana.

Milanello, Maignan e Rabiot subito in gruppo dopo le vacanze

Il punto sugli infortunati: Leão e Pulisic migliorano, Giménez verso il Porto

La notizia più positiva per l'allenatore portoghese riguarda le condizioni dei due nazionali francesi. Il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, entrambi classe 1995, hanno preso regolarmente parte alla seduta domenicale insieme al resto dei compagni. I due transalpini erano reduci dalle fatiche dell'ultimo Mondiale e da un periodo di vacanze prolungate concesso proprio da Amorim per smaltire i tantissimi impegni della passata stagione. Anche nella giornata odierna, i due pilastri della rosa rossonera si alleneranno a Milanello.Novità importanti arrivano anche dall'infermeria di Milanello, dove si registra un netto miglioramento per i quattro calciatori attualmente ai box., Christian Pulisic, Rafael Leão e Santiago Giménez continuano a seguire i rispettivi programmi di recupero personalizzati, con l'obiettivo di rientrare a pieno regime nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda il 'Bebote' Giménez, tuttavia, il suo ritorno in campo potrebbe non avvenire con la maglia rossonera. L'attaccante messicano è infatti al centro di una trattativa di calciomercato molto avanzata per il suo trasferimento al Porto, una pista caldissima che potrebbe concretizzarsi a breve, sancendo la sua partenza definitiva.

Calciomercato Milan: la gestione dei quattro 'epurati' di Amorim

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Parallelamente alle manovre in entrata e alle rotazioni di campo, resta da monitorare la situazione legata ai calciatori fuori dal progetto tecnico. I difensorie Fikayo Tomori, insieme al centrocampista Youssouf Fofana e alla punta, rappresentano attualmente i quattro 'epurati' dalle gerarchie di Rúben Amorim.In attesa di trovare una nuova sistemazione in queste ultime due settimane di calciomercato estivo, i quattro separati in casa continuano a svolgere allenamenti personalizzati a Milanello. Per mantenere alta la professionalità e la disciplina del gruppo, la società ha stabilito che i giocatori seguano gli stessi identici orari dei compagni di squadra. Dopo i carichi di lavoro del weekend, il Milan osserverà oggi un giorno di riposo totale, per poi riprendere ufficialmente la preparazione nella giornata di martedì.