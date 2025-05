Milan , chi scegliere tra Alex Jimenez e Kyle Walker ? Questa sera, contro il Genoa, Conceicao dovrebbe puntare sul primo anche per cercare continuità, ma per la finale di Coppa Italia contro il Bologna potrebbe cambiare qualcosa. I due giocatori sono quelli che si giocheranno il posto nel centrocampo a 4. Gli altri ruoli sembrano praticamente blindati: Jovic in attacco con Leao e Pulisic. A centrocampo Theo, Reijnders e Fofana. E la difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Resterebbe, quindi, solamente questo dubbio di formazione in vista della partita più importante della stagione del Milan. Cosa dicono i numeri a riguarda? Andiamo ad analizzarli.

Milan, chi scegliere tra Jimenez e Walker? Parlano i numeri

Andiamo a vedere le loro prestazioni stagionali grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Sono 11 le partite giocate da Walker mentre sono 23 quelle di Jimenez. 73 minuti giocate di media dal primo, 60 dal secondo. Un assist per lo spagnolo, che però perde nel confronto dei passaggi precisi, mentre quelli chiave sono pressocché uguali. Così come sono paragonabili i duelli vinti, i palloni recuperati, mentre Walker vincere per quanto riguarda gli ingressi in area di rigore.