Calciomercato Milan, Nunez in uscita dal Liverpool: i rossoneri monitorano

Calciomercato: come riportato dal The Athletic, il Liverpool dovrebbe raccogliere soldi importanti dalla cessione di Nunez. C'è anche il Milan

Calciomercato Milan, con l'arrivo di Igli Tare in dirigenza e Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri potrebbero cambiare molto in tutti i reparti. Sono già tantissime le voci, specialmente in uscita. In attacco il Diavolo potrebbe lavorare alla ricerca di un giocatore che possa completare il reparto insieme a Santiago Gimenez.