Mercato Milan: In attesa delle uscite, spunta Modric. Proseguono Ricci e Chiesa

Il Milan è già proiettato verso il futuro, con il mercato che si preannuncia infiammato sia in uscita che in entrata: Modric e...

Il Milan è già proiettato verso il futuro, con il mercato che si preannuncia particolarmente infiammato sia in uscita che in entrata. Secondo quanto riferito su X da Orazio Accomando di DAZN, mentre si attendono le "sempre più probabili" cessioni di Reijnders e Theo, il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinforzare la propria rosa.