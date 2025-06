Milan, Modric: le statistiche sorprendono! Ecco perché è un grande si

Ecco la prestazione stagionale al Real Madrid grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan . Luka Modric ha giocato la bellezza di 57 partite in stagione nonostante l'età, con una buona media di 51 minuti in campo. 27 giocate da titolare con 22 grandi occasioni create. Altro numero molto significato: 18 passaggi in zona offensiva a partita. Anche in difesa si è fatto sentire: quasi tre palloni recuperati a partita.

Ricordiamo che Modric è un classe 1985 e a settembre festeggerà 40 anni. Nonostante questo i suoi numeri stagionali sono molto significati e a tratti sorprendenti: tante partite giocate, tanti minuti in campo e tantissime occasioni offensive create . I passaggi in zona offensiva sono un altro chiaro segnale: il croato ha ancora il piede magico . Anche in difesa può ancora dare molto.

Sono statistiche molto significative anche considerando che il Milan non giocherà in Europa la prossima stagione e Modric potrebbe scendere in campo solo una volta a settimana dando il meglio di sé in gare più diluite nel tempo. C'è poi da considerare come i ritmi in Italia possano essere inferiori a quelli dell'Italia. Ultima considerazione, ma non meno importante: un Pallone d'Oro che ha vinto tutto col Real Madrid potrebbe alzare il livello di esperienza e leadership in spogliatoio in modo esponenziale.