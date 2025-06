Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Tare e Allegri sarebbero stuzzicati dal grande nome con un possibile colpo di calciomercato ad affetta per il Milan: si parla di Luka Modric. Il croato vorrebbe preparare al meglio il Mondiale del 2026. A casa Milan si starebbe pensando a un possibile tentativo pensando a contro e pro: Modric non sarebbe in cerca di un contratto particolarmente ricco e aggiungerebbe classe, personalità ed esperienza alla squadra. Contro? L'età, visto che viaggia verso i 40 anni e il numero di partite giocatore da titolare nella scorsa stagione col Real Madrid. il prossimo 9 settembre compirà quarant’anni tondi tondi e nell’ultima annata al Real Madrid ha giocato meno di metà delle partite da titolare. La condizione fisica gli ha permesso di essere praticamente sempre abile e arruolato. In più, il Milan non avrà coppe europee la prossima stagione e Modric potrà essere gestito al meglio.