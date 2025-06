Calciomercato Milan, un sogno da campioni: Tare vuole Modric!

Il calciomercato del Milan sta per esplodere, accendendo l'entusiasmo dei tifosi: Tare vuole portare a Milano Luka Modric

Il calciomercato rossonero sta per esplodere, accendendo l'entusiasmo dei tifosi. Come rivelato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il Milan sta accarezzando un'idea clamorosa: portare a San Siro Luka Modric a parametro zero.