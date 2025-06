Milan, Udogie l'erede di Theo Hernandez? I rossoneri potrebbero cambiare tantissimo in estate e hanno già iniziato a farlo: dentro Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Secondo le ultime di mercato, il nuovo tecnico rossonero potrebbe cambiare molto in difesa, sia a livello di terzini che di centrali. Destiny Udogie, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe il favorito per la fascia sinistra qualora il Milan dovesse cedere Theo Hernandez. Il terzino del Tottenham piacerebbe a Tare dai tempi della Lazio. La rosea non fa il prezzo preciso, ma riporta di come gli Spurs lo comprarono per circa 25 milioni di euro e il prezzo non sarebbe calato. Probabile pensare che sia cresciuto visto che il terzino italiano ha giocato molto bene in finale di Europa League (vinto contro il Manchester United). Secondo le ultime di mercato, Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro, quindi simile al costo iniziale del terzino italiano. Potrebbe essere una scambio vantaggioso? Andiamo a vedere cosa dicono i numeri.