Calciomercato Milan, via Theo Hernández: tre candidati alla sua sostituzione

Theo Hernández lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: contratto in scadenza tra un anno, non arriverà il rinnovo

Daniele Triolo Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 08:40)

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, l'avventura di Theo Hernández al Milan è destinata a terminare molto presto, già in questa sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha preso questa decisione dopo l'incontro avvenuto, negli ultimi giorni, in sede con il procuratore del giocatore, Manuel García Quilón.