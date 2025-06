Milan, perché vuoi puntare su Udogie? Numeri, statistiche e... versatilità

Milan, nel mirino c'è Udogie. Ecco numeri e statistiche dell'obiettivo rossonero

Nei piani del Diavolo c'è, sicuramente, anche l'acquisto di un nuovo terzino sinistro, indipendentemente da come finirà la vicenda legata a Theo Hernandez. Tanti i nomi accostati, ma ce n'è uno in particolare che è sbucato negli ultimi giorni: Destiny Udogie. Il terzino italiano, di proprietà del Tottenham, è reduce da una stagione che lo ha visto vincere l'Europa League. 36 presenze e un solo assist in questa annata, qualche problemino fisico, in particolar modo alla coscia, e una titolarità mai conquistata del tutto.