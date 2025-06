Secondo quanto riferito dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb' avrebbe infatti presentato una prima offerta all'Olympiakos. Questa si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro, che già per un ragazzo così giovane sono da considerarsi tanti. Nonostante ciò il club greco ha rispedito la proposta al mittente, rifiutandola e alzando la posta. La società ellenica, infatti, ne chiederebbe addirittura 30 per Christos Mouzakitis. Da capire se ci saranno ulteriori mosse da parte del club rossonero. Ricordiamo inoltre come il ragazzo interessi anche alla Juventus, che comunque non avrebbe ancora fatto passi ufficiali in tal senso.