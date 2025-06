Calciomercato Milan, rivoluzione in rosa: ecco svelati tutti i possibili addii

Siamo appena usciti dalla prima finestra estiva di calciomercato (che è durata fino allo scorso 10 giugno) e il Milan, come avrete notato, è già molto attivo. Tanto sul fronte entrate quanto su quello delle uscite. Sarà un'estate di rivoluzione in casa rossonera, iniziata dalla dirigenza (la nomina di Igli Tare a direttore sportivo), proseguita con la panchina (Massimiliano Allegri al posto di Sérgio Conceição) e che continuerà con lo stravolgimento di buona parte dell'organico. Partiamo, però, da un'ottima notizia per tutti i tifosi rossoneri.