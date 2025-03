Calciomercato Milan, dalla Grecia: 'Piace Mouzakitis, ma lui vuole ...'

Dalla Grecia giungono delle novità in merito all'interesse del Milan per Christos Mouzakitis e alla volontà del talento greco

Il Milan , secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe fortemente interessato a Christos Mouzakitis , talento greco, anche se in merito sono giunte importanti novità. Il primo a darne conto, in Italia, è stato il collega Luca Bianchin , de 'La Gazzetta dello Sport', che questa mattina ha spiegato come i rossoneri abbiano inviato un osservatore a vedere il match tra Olympiacos e Bodo/Glimt per seguire da vicino due giocatori. Uno è quello precedentemente citato, l'altro è Babis Kostoulas . Ora, direttamente dalla Grecia arrivano ulteriori dettagli in un articolo pubblicato nella giornata di lunedì 17 marzo.

Calciomercato Milan, Mouzakitis obiettivo caldo: dalla Grecia rivelano richieste e volontà

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'Sportime', prestigioso portale greco, il Milan sarebbe effettivamente interessato ai due talenti dell'Olympiacos. Sulle tracce di Christos Mouzakitis, però, ci sarebbe anche l'Arsenal, che per altro sarebbe l'unico club in grado di soddisfare le richieste del club ellenico, non meglio precisate, troppo alte per i rossoneri. Un ulteriori dettaglio è la volontà dei due giocatori, che sarebbero intenzionati a rimanere per un'ulteriore stagione all'ombra del Pireo per poi fare il salto tra due annate. Da capire se comunque il Diavolo farà un tentativo concreto.