Calciomercato Milan, due talenti dell’Olympiacos nel mirino: le ultime

Come rivelato da Gazzetta.it, uno scout del Milan era presente durante la partita tra Olympiacos e Bodo Glimt di Europa League. Questo per due possibili colpi di calciomercato: i rossoneri, si legge, starebbero seguendo i due giovani più interessanti dell’Olympiacos, Christos Mouzakitis e Charalampos Kostoulas. Il primo è un centrocampista mancino nato il giorno di Natale del 2006. Ha tecnica e visione di gioco, in stagione ha 30 presenze in prima squadra, mentre in Europa League è stato titolare contro Porto, Braga, Rangers e altre squadre. Kostoulas è una prima punta, classe 2007: secondo la rosea è un attaccante energico, grintoso ed ha sempre giocato contro giocatori più grandi di lui. Il Milan avrebbe presi appunti su di lui nei mesi scorsi.