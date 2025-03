Milan, da Fabregas ad Allegri: qual è il tecnico giusto per i rossoneri?

Esperienza o scommessa?

Volendo escludere i sogni come Antonio Conte e Carlo Ancelotti, gli allenatori papabili non sono poi così tanti. Quello di Massimiliano Allegri sarebbe un ritorno accolto in maniere diverse, dato che vi sono alcuni tifosi che non dimenticano i suoi ultimi due anni in rossonero tra il 2012 e il 2014. Approccio condiviso, invece, per Roberto Mancini. Sull'ex ct dell'Italia pesa, e non poco, la sua esperienza all'Inter e i titoli vinti con i nerazzurri. In un momento di protesta come quello che stiamo vivendo, annunciare un ex Inter non sarebbe proprio la mossa migliore da fare.