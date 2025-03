Milan, un’estate di cambiamenti: tra addii sicuri e voglia di riscatto

Quella rossonera sarà un'estate di cambiamenti. La stagione non è ancora conclusa ma in molti non hanno alcun dubbio: quella 24/25 è stata un'annata fallimentare. Mai in lotta per lo scudetto, eliminati dalla Champions League da un modesto Feyenoord e tanti, anzi troppi, problemi interni che hanno condotto a un clima di grande protesta. Ecco, dunque, che risulta naturale pensare a grandi cambiamenti, dalla dirigenza al campo giocato.