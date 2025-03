Milan, Conceicao preferisce Musah a Fofana: i numeri dicono che...

Andiamo a vedere le loro prestazioni stagionali grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Dal 2025, quindi da quando Conceicao ha iniziato la sua avventura al Milan, sia Musah che Fofana hanno giocato 18 partite, 16 da titolare per Yunus e 14 per Youssouf. Un assist per lo statunitense, ma 7 tocchi a partita di meno. La percentuale di passaggi precisi è pressoché identica e nei passaggi chiave vince di poco Musah. La differenza maggiore c'è nei passaggi lunghi e nei recuperi palla dove Fofana domina rispetto a Musah, mentre i duelli vinti a partita sono simili. Forse la differenza più significativa c'è nella heatmap, dove possiamo chiaramente vedere come Musah giochi molto più a destra, mentre Fofana è stabile al centro. Forse più c'è la chiave delle scelte di Conceicao, magari preferisce un giocatore che possa essere più duttile tatticamente, come lo è Musah. Vedremo da Napoli se post sosta cambieranno le gerarchie, visto che Bondo sta ingranando e che Loftus-Cheek è tornato a disposizione in un centrocampo che sembra finalmente completo. LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez fatica: quale potrebbe essere la causa e la soluzione?>>>