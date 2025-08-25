Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Bologna per Fabbian”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Bologna per Fabbian”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Contatti con il Bologna per Fabbian'
Giovanni Fabbian, scuola Inter e proprietà Bologna, diventa un obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo in questo rush finale
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito - attraverso il suo account ufficiale del popolare social network 'X' - un importante aggiornamento in merito le mosse del Milan in questo rush finale della sessione estiva.

Calciomercato Milan, fari puntati su Fabbian per il centrocampo

—  

Per Moretto, infatti, il Milan è piombato su Giovanni Fabbian, classe 2003, centrocampista di scuola Inter ma attualmente di proprietà del Bologna.

LEGGI ANCHE

"Milan, contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian. Dialoghi in corso tra le parti. Si studia una prima offerta ufficiale da presentare in queste ore. È una possibilità per rinforzare il centrocampo rossonero", ha scritto Moretto. Il quale, poi, ha aggiunto: "Sul piatto 14-15 milioni di euro".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'acquisto 'last minute' che farebbe felici tutti >>>

Nella stagione 2024-2025, con la maglia dei felsinei di Vincenzo Italiano, Fabbian ha collezionato 41 partite tra Serie A (30), Champions League (7) e Coppa Italia (4), segnando 4 gol e fornendo un assist in 1.725' sul terreno di gioco.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA