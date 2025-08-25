Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Bologna per Fabbian”

"Milan, contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian. Dialoghi in corso tra le parti. Si studia una prima offerta ufficiale da presentare in queste ore. È una possibilità per rinforzare il centrocampo rossonero", ha scritto Moretto. Il quale, poi, ha aggiunto: "Sul piatto 14-15 milioni di euro".
Nella stagione 2024-2025, con la maglia dei felsinei di Vincenzo Italiano, Fabbian ha collezionato 41 partite tra Serie A (30), Champions League (7) e Coppa Italia (4), segnando 4 gol e fornendo un assist in 1.725' sul terreno di gioco.
