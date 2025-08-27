Lecce-Milan, la probabile formazione: Leao non rischia, Ricci si candida

Nel 3-5-2 di Allegri sarà ovviamente confermato in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il belga e uno tra l'inglese e l'italiano completeranno il terzetto difensivo unicamente a Strahinja Pavlović.
Modrić titolare. Chi in campo tra Ricci e Jashari?—
Sulle fasce, a metà campo, toccherà ancora ad Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, mentre Allegri potrebbe rimescolare le carte in mediana. Si candidano per giocare titolari Samuele Ricci (favorito) e Ardon Jashari al posto di uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Partirà, invece, dall'inizio ancora una volta Luka Modrić.
In attacco, con Samuel Chukwueze unico cambio offensivo, la coppia del Milan sarà ancora composta da Christian Pulisic e Santiago Giménez. In attesa anche di novità dagli ultimi giorni del mercato estivo.
