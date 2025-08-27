Lecce-Milan, la probabile formazione: Leao non rischia, Ricci si candida

Pianeta Milan
Lecce-Milan, la probabile formazione: due cambi decisi da Allegri

La probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Lecce-Milan di venerdì sera al 'Via del Mare' secondo il 'CorSport'
Daniele Triolo Redattore 

Venerdì 29 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce si disputerà Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha illustrato la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Lecce-Milan, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri

Scelte un po' obbligate, quelle dell'allenatore del Milan, giacché Rafael Leão - infortunatosi al polpaccio in Coppa Italia contro il Bari e già assente al debutto in campionato contro la Cremonese - non rischierà e tornerà in campo con il Diavolo direttamente in Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Nel 3-5-2 di Allegri sarà ovviamente confermato in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il belga e uno tra l'inglese e l'italiano completeranno il terzetto difensivo unicamente a Strahinja Pavlović.

Modrić titolare. Chi in campo tra Ricci e Jashari?

Sulle fasce, a metà campo, toccherà ancora ad Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, mentre Allegri potrebbe rimescolare le carte in mediana. Si candidano per giocare titolari Samuele Ricci (favorito) e Ardon Jashari al posto di uno tra Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Partirà, invece, dall'inizio ancora una volta Luka Modrić.

In attacco, con Samuel Chukwueze unico cambio offensivo, la coppia del Milan sarà ancora composta da Christian Pulisic e Santiago Giménez. In attesa anche di novità dagli ultimi giorni del mercato estivo.

