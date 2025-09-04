Nkunku: “Allegri mi ha convinto subito, voglio essere la mia versione migliore”

Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Christopher Nkunku , nuovo acquisto rossonero. L’attaccante francese è approdato al Milan a titolo definitivo dal Chelsea nell’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra di 37 milioni di euro più bonus. Ecco di seguito alcuni estratti della conferenza:

Su Allegri e la Serie A: "Prima di firmare ho parlato molto con lui. Ho avuto subito una buona impressione del mister. Sono molto competitivo e voglio essere la versione migliore di me stesso. So che posso offrire molto a questa squadra ma devo allenarmi ogni giorno per migliorarmi."