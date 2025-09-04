Pianeta Milan
Milan, Odogu: “Mi farò trovare pronto. Voglio far parlare di me sul campo”

David Odogu si presenta al Milan: determinato, sicuro di sé e pronto a crescere sotto la guida dei più esperti. Ecco le sue parole.
Durante la conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi a Casa Milan per i nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu, quest’ultimo ha parlato delle proprie ambizioni e di come la giovane età e la limitata esperienza possano influenzarlo. Ecco la sua risposta.

Sul farsi trovare pronto: "So di essere molto giovane, ma conosco anche le mie qualità. Voglio essere umile, e voglio imparare dai giocatori più esperti. Farò di tutto per farmi trovare pronto".

Sulle poche presenze in prima squadra: "Non sono spaventato, ho sempre creduto molto nelle mie qualità. Sono contento che la società abbia visto le mie qualità, ora tocca a me ripagare la loro fiducia". Infine, sugli obiettivi personali: "Voglio migliorarmi e aiutare la squadra".

Dalle sue parole emerge un ragazzo molto determinato e sicuro di sé, cosa non scontata vista la giovane età. Un buon segnale: vedremo se riuscirà a reggere il peso della gloriosa maglia del Milan.

