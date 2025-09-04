Milan, Odogu: “Mi farò trovare pronto. Voglio far parlare di me sul campo”

Sulle poche presenze in prima squadra: "Non sono spaventato, ho sempre creduto molto nelle mie qualità. Sono contento che la società abbia visto le mie qualità, ora tocca a me ripagare la loro fiducia". Infine, sugli obiettivi personali: "Voglio migliorarmi e aiutare la squadra".
Dalle sue parole emerge un ragazzo molto determinato e sicuro di sé, cosa non scontata vista la giovane età. Un buon segnale: vedremo se riuscirà a reggere il peso della gloriosa maglia del Milan.
