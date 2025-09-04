Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Nkunku: “Quando ho capito che il Milan mi voleva non ho pensato troppo”

CONFERENZA STAMPA

Nkunku: “Quando ho capito che il Milan mi voleva non ho pensato troppo”

Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Nkunku: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Christopher Nkunku, nuovo acquisto rossonero. L’attaccante francese è approdato al Milan a titolo definitivo dal Chelsea nell’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra di 37 milioni di euro più bonus. Ecco di seguito alcuni estratti della conferenza:

Milan, Nkunku svela: "Non ho pensato troppo, non vedevo l'ora venire qui"

Quando hai capito che il tuo futuro poteva essere al Milan, quali  emozioni hai provato e quali sono i tuoi obiettivi? "La prima volta che ho capito che il Milan mi voleva non ho pensato troppo. Ero entusiasta e non vedevo l'ora di venire qui"

