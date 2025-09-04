Nkunku: “Al Chelsea ho giocato poco. Al Milan i compagni sapranno aiutarmi”

Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Christopher Nkunku, nuovo acquisto rossonero. L’attaccante francese è approdato al Milan a titolo definitivo dal Chelsea nell’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra di 37 milioni di euro più bonus. Ecco di seguito alcuni estratti della conferenza:
Oggi alle ore 15:30, nella sala stampa di Casa Milan, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Nkunku: le sue parole
Nkunku e il passato: "Al Chelsea ho giocato poco per scelta del Mister, al Milan..."—
Sull'esperienza al Chelsea e sui compagni francesi al Milan: "Mi sono fatto male e sono rimasto fuori cinque mesi. Il secondo anno ho fatto di tutto il precampionato per farmi trovare pronto. La scelta di farmi giocare poco è stata del mister.Avere compagni che conosco mi aiuterà. Sapranno aiutarmi dal punto di vista personale e calcistico."
