Calciomercato Milan, Schira: “Chieste informazioni per Juanlu Sánchez”

Juanlu Sánchez, classe 2003, terzino destro spagnolo del Siviglia, colpo di calciomercato 'last minute' del Milan per la fascia?
Daniele Triolo 

Oggi, lunedì 1° settembre, è l'ultimo giorno del calciomercato estivo 2025. Si chiuderà alle ore 20:00 e il Milan è ancora alla ricerca di qualche tassello per completare la rosa dopo aver ceduto molto anche nelle ultime ore di questa sessione.

Calciomercato Milan, Juanlu Sánchez colpo dell'ultima ora?

Per esempio, in giornata diventerà ufficiale la cessione di Álex Jiménez al Bournemouth. La formula, prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di alcune condizioni fissato a 18,5. Inoltre, i rossoneri avranno il 10% sulla futura rivendita dell'ex canterano del Real Madrid.

Il Milan potrebbe restare così, ora, sulla fascia destra, già coperta da Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, oppure prendere un laterale destro 'last minute' in grado sia di giocare da terzino sia da 'quinto' di centrocampo. Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, questo profilo ha un nome ben preciso.

"Il Milan ha chiesto informazioni al Siviglia per il terzino destro Juanlu Sánchez", ha riferito Schira in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. "Il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, era al 'Ramón Sánchez Pizjuán' lunedì scorso per osservarlo in occasione del match contro il Getafe".

Classe 2003, nazionale giovanile spagnolo, Juanlu Sánchez - sedotto e abbandonato dal Napoli in questa finestra di calciomercato - rappresenterebbe il sostituto ideale per il connazionale Álex Jiménez. Nonché un'ottima alternativa sulla destra per il tecnico Massimiliano Allegri. Vedremo se l'affare si concretizzerà in giornata o meno.

