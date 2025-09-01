Calciomercato Milan, Schira: “Chieste informazioni per Juanlu Sánchez”

Il Milan potrebbe restare così, ora, sulla fascia destra, già coperta da Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, oppure prendere un laterale destro 'last minute' in grado sia di giocare da terzino sia da 'quinto' di centrocampo. Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, questo profilo ha un nome ben preciso.