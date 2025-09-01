Calciomercato Milan, Schira: “Chieste informazioni per Juanlu Sánchez”

Il Milan potrebbe restare così, ora, sulla fascia destra, già coperta da Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, oppure prendere un laterale destro 'last minute' in grado sia di giocare da terzino sia da 'quinto' di centrocampo. Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, questo profilo ha un nome ben preciso.
"Il Milan ha chiesto informazioni al Siviglia per il terzino destro Juanlu Sánchez", ha riferito Schira in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. "Il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, era al 'Ramón Sánchez Pizjuán' lunedì scorso per osservarlo in occasione del match contro il Getafe".
Classe 2003, nazionale giovanile spagnolo, Juanlu Sánchez - sedotto e abbandonato dal Napoli in questa finestra di calciomercato - rappresenterebbe il sostituto ideale per il connazionale Álex Jiménez. Nonché un'ottima alternativa sulla destra per il tecnico Massimiliano Allegri. Vedremo se l'affare si concretizzerà in giornata o meno.
