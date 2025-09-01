Calciomercato Milan, Schira: 'Bennacer, dialoghi in corso con il Trabzonspor'

Poi, qualcosa tra le parti si è rotto e, dopo la separazione invernale (l'OM non ha esercitato il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, poiché ha ritenuto troppo alto lo stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione percepiti dal giocatore), ora sembra essercene un'altra alle porte.

"Il Trabzonspor ha aperto i dialoghi con il Milan per un prestito di Ismaël Bennacer", ha infatti scritto Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. "Il club turco è pronto a coprire l'ingaggio del centrocampista".

Particolare, questo, che potrebbe fare la differenza. Il contratto di Bennacer con il Milan scadrà il 30 giugno 2026, quindi, ora, le opzioni sono due. O rinnova per almeno una stagione prima di andare in prestito ai turchi, sempre ammesso che accetti la loro proposta, oppure andrà in prestito per un anno da giocare in scadenza, concludendo così la sua esperienza in rossonero. Come fatto, a gennaio, da Davide Calabria quando si è trasferito al Bologna. Staremo a vedere.