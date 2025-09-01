Calciomercato Milan, Schira: 'Bennacer, dialoghi in corso con il Trabzonspor'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, un’offerta per Bennacer … con stipendio tutto pagato

Ismaël Bennacer potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato per approdare in Turchia, al Trabzonsport: le ultime news
Rientrato al Milan dopo il prestito di qualche mese all'Olympique Marsiglia, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer, classe 1997, non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e, pertanto, potrebbe salutare nuovamente il Diavolo in questa finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, il Trabzonspor vuole Bennacer

Non convocato per il raduno, messo di fatto fuori squadra, non ha preso parte al ritiro, né, tanto meno, si è mai allenato con la Prima Squadra rossonera. Preparazione atletica e allenamenti a parte per l'ex Empoli che, dal 2019 al 2024 almeno, è stato uno dei punti di forza del centrocampo del Milan.

Poi, qualcosa tra le parti si è rotto e, dopo la separazione invernale (l'OM non ha esercitato il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, poiché ha ritenuto troppo alto lo stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione percepiti dal giocatore), ora sembra essercene un'altra alle porte.

"Il Trabzonspor ha aperto i dialoghi con il Milan per un prestito di Ismaël Bennacer", ha infatti scritto Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. "Il club turco è pronto a coprire l'ingaggio del centrocampista".

Particolare, questo, che potrebbe fare la differenza. Il contratto di Bennacer con il Milan scadrà il 30 giugno 2026, quindi, ora, le opzioni sono due. O rinnova per almeno una stagione prima di andare in prestito ai turchi, sempre ammesso che accetti la loro proposta, oppure andrà in prestito per un anno da giocare in scadenza, concludendo così la sua esperienza in rossonero. Come fatto, a gennaio, da Davide Calabria quando si è trasferito al Bologna. Staremo a vedere.

