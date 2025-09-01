Pianeta Milan
Calciomercato Milan, nuovo difensore: Tare sorprende tutti e chiude per lui

Calciomercato Milan, sorpresa in difesa: può arrivare il giovane Odogu
David Odogu, classe 2006, difensore centrale del Wolfsburg, potrebbe arrivare al Milan in queste battute finali del calciomercato estivo
Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale in queste ultime ore del calciomercato estivo, aspetta novità positive da Liverpool per l'operazione Joe Gomez. Ma, intanto, sta per chiudere l'acquisizione di un giovane difensore: David Odogu del Wolfsburg.

Per Gianluca Di Marzio, operazione in chiusura. Odogu è un difensore centrale tedesco di origini nigeriane che nell'ultima stagione ha disputato 194' in Bundesliga in 3 partite. Ha giocato contro Union Berlino, RB Lipsia e Borussia Dortmund.

Per Matteo Moretto, "Odogu è la soluzione del Milan se salta definitivamente l’affare Joe Gomez. Trattativa portata avanti dal direttore sportivo Igli Tare in queste ultimissime ore di mercato".

Operazione Odogu, infine, in chiusura anche per Fabrizio Romano che, sempre sul suo account ufficiale di 'X' come il collega Moretto, ha fatto presente come i rossoneri siano ad un passo dal classe 2006 nato a Berlino.

"Il Milan sta chiudendo in queste ore l’acquisto di David Odogu, difensore centrale classe 2006 dal Wolfsburg: il tedesco farà però parte di Milan Futuro, aggregandosi alla Prima Squadra all’occorrenza", ha spiegato Alfredo Pedullà in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.

Vista la giovane età, Odogu, dunque, potrebbe far parte del progetto Milan Futuro. Quindi potrà militare tanto in Serie D con Massimo Oddo quanto in Primavera con Giovanni Renna ma, allo stesso tempo, irrobustire la batteria dei centrali di Massimiliano Allegri.

