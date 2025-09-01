Calciomercato Milan, Di Marzio: “Accordo verbale per Gomez. Ora …”

Pianeta Milan
Il Milan ha in pugno Joe Gomez del Liverpool: ecco l'aggiornamento di Gianluca Di Marzio ('Sky Sport'), esperto di calciomercato. Le ultime
Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, il Milan ha in pugno Joe Gomez, classe 1997, difensore centrale inglese del Liverpool, per queste ultime ore della sessione estiva.

Per Di Marzio, Gomez è sempre più vicino al Milan e lo ha sottolineato in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale. "Come raccontato nelle scorse ore, i rossoneri avevano già aumentato la fiducia per l’operazione, e ora hanno raggiunto accordi verbali per il suo trasferimento", ha scritto Di Marzio.

Cosa manca, allora, per chiudere l'operazione? "Adesso il Milan attende il via libera del Liverpool, che arriverà se i 'Reds' chiuderanno per Marc Guéhi del Crystal Palace". Il difensore centrale londinese, di origini gambiane, può trasferirsi dunque in rossonero a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Per lui, pronto un contratto di quattro anni (scadenza 30 giugno 2029) con stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Su Gomez i tifosi del Milan hanno qualche remora: il giocatore, infatti, per due infortuni alla coscia ha saltato ben 28 partite nell'ultima stagione con il Liverpool e ha iniziato quest'annata 2025-2026 con un problema al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori per un mese.

