Calciomercato Milan, Di Marzio: “Accordo verbale per Gomez. Ora …”

Cosa manca, allora, per chiudere l'operazione? "Adesso il Milan attende il via libera del Liverpool, che arriverà se i 'Reds' chiuderanno per Marc Guéhi del Crystal Palace". Il difensore centrale londinese, di origini gambiane, può trasferirsi dunque in rossonero a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Per lui, pronto un contratto di quattro anni (scadenza 30 giugno 2029) con stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.
Su Gomez i tifosi del Milan hanno qualche remora: il giocatore, infatti, per due infortuni alla coscia ha saltato ben 28 partite nell'ultima stagione con il Liverpool e ha iniziato quest'annata 2025-2026 con un problema al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori per un mese.
