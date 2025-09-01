Calciomercato, Donnarumma al Manchester City: è fatta, tutti i dettagli

Le cifre dell'ingaggio — Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ingaggio del portiere è stato già definito: cinque anni di contratto con stipendi progressivi che partiranno da 15 milioni di euro netti a stagione, per salire a 16 e 17 milioni negli anni successivi, a cui si aggiungeranno vari bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.

Visite mediche e firma — Le visite mediche, come confermato da Fabrizio Romano, si svolgeranno in Italia, prima che Donnarumma si unisca al suo nuovo club. Il suo arrivo a Manchester è previsto subito dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. L'accordo tra i club e il giocatore è ormai completo, con tutti i dettagli sigillati.

A 26 anni, il portiere campione d'Europa è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, dopo le esperienze in Serie A con il Milan e Ligue 1, in una delle squadre più competitive e vincenti a livello mondiale.