Calciomercato, Donnarumma al Manchester City: è fatta, tutti i dettagli

La trattativa per il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Manchester City è arrivata ad una svolta decisiva
Alessia Scataglini
La trattativa per il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Manchester City è arrivata ad una svolta decisiva. Dopo settimane di trattative, il portiere della Nazionale italiana è pronto a sbarcare in Premier League per difendere i pali della squadra di Pep Guardiola.

Calciomercato, Donnaruma al City: ci siamo, i dettagli dell'operazione

Il Paris Saint-Germain ha accettato di abbassare le proprie richieste iniziali, trovando un'intesa definitiva con il Manchester City. L'affare si chiude sulla base di 28 milioni di euro più bonus. Donnarumma ha già trovato l'accordo per un contratto quinquennale, con l'opzione per una sesta stagione.

Le cifre dell'ingaggio

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ingaggio del portiere è stato già definito: cinque anni di contratto con stipendi progressivi che partiranno da 15 milioni di euro netti a stagione, per salire a 16 e 17 milioni negli anni successivi, a cui si aggiungeranno vari bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.

Visite mediche e firma

Le visite mediche, come confermato da Fabrizio Romano, si svolgeranno in Italia, prima che Donnarumma si unisca al suo nuovo club. Il suo arrivo a Manchester è previsto subito dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. L'accordo tra i club e il giocatore è ormai completo, con tutti i dettagli sigillati.

A 26 anni, il portiere campione d'Europa è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, dopo le esperienze in Serie A con il Milan e Ligue 1, in una delle squadre più competitive e vincenti a livello mondiale.

