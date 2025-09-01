Calciomercato Milan, Álex Jiménez al Bournemouth: cessione ufficiale

È ufficiale il trasferimento di Álex Jiménez, classe 2005, dal Milan al Bournemouth in questa sessione estiva di calciomercato. I comunicati
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth. Il Club augura ad Alejandro le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".
Calciomercato Milan, ceduto Álex Jiménez al Bournemouth
Con questo comunicato ufficiale il Milan ha annunciato la cessione di Álex Jiménez, classe 2005, agli inglesi del Bournemouth. Le cifre: prestito oneroso di 1,5 milioni di euro e obbligo di riscatto condizionato fissato a 18,5. Inoltre, il club di Via Aldo Rossi si è riservato il 10% sulla futura rivendita del giocatore.