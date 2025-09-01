Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Álex Jiménez al Bournemouth: cessione ufficiale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Álex Jiménez al Bournemouth: cessione ufficiale

Calciomercato Milan, Álex Jiménez al Bournemouth: cessione ufficiale
È ufficiale il trasferimento di Álex Jiménez, classe 2005, dal Milan al Bournemouth in questa sessione estiva di calciomercato. I comunicati
Daniele Triolo Redattore 

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez all'AFC Bournemouth. Il Club augura ad Alejandro le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Calciomercato Milan, ceduto Álex Jiménez al Bournemouth

—  

Con questo comunicato ufficiale il Milan ha annunciato la cessione di Álex Jiménez, classe 2005, agli inglesi del Bournemouth. Le cifre: prestito oneroso di 1,5 milioni di euro e obbligo di riscatto condizionato fissato a 18,5. Inoltre, il club di Via Aldo Rossi si è riservato il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

LEGGI ANCHE

"Sono molto felice - ha dichiarato Álex Jiménez ai canali ufficiali delle 'Cherries' -. Sono entusiasta di questo progetto e di come mi hanno accolto così bene. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di giocare con la squadra".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, stasera si chiude: in arrivo Rabiot e non solo. Le news >>>

"È sempre stato uno dei miei sogni giocare in Premier League - ha chiosato Álex Jiménez - e finché riuscirò a realizzare questo sogno sarò felice".

Leggi anche
Calciomercato Milan: scambio Giménez-Dovbyk, la Roma di ‘traverso’. Il motivo
Calciomercato, Gomez al Milan? Possibile soltanto ad una condizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA