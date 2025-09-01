Calciomercato Milan, Accomando: 'Scambio Giménez-Dovbyk, la Roma ...'

Si è parlato, molto, delle modalità dell'operazione di scambio tra il centravanti messicano, classe 2001 e quello ucraino, classe 1997. Finora, formule, cifre e stipendi (Giménez prende meno di Dovbyk) continuano a non quadrare.

Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"La Roma continua a dire no allo scambio di prestiti secchi con il Milan. I giallorossi chiedono di inserire l’opzione di acquisto. Giménez e Dovbyk in attesa di sviluppi", ha scritto Accomando.

Dovbyk è approdato alla Roma nel calciomercato estivo 2024, dal Girona, per 30,5 milioni di euro, più 5,5 milioni di euro di bonus e il 10% di una futura, rivendita. Nella sua prima stagione con i giallorossi, ha realizzato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite.

Giménez, è invece arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, dal Feyenoord, per 32 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. In pochi mesi con i rossoneri, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 19 partite.