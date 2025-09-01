Calciomercato Milan, Accomando: 'Scambio Giménez-Dovbyk, la Roma ...'

Pianeta Milan
Orazio Accomando con gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sullo scambio tra Milan e Roma, quello tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk
Daniele Triolo 

Milan e Roma sono in trattativa, in queste ultime ore del calciomercato estivo 2025 (si chiuderà alle ore 20:00) per uno scambio di attaccanti.

Calciomercato Milan, scambio tra Giménez e Dovbyk possibile? Sembra che ...

Nelle intenzioni dei due club, infatti, Santiago Giménez finirebbe nella Capitale, alla corte di Gian Piero Gasperini e percorso inverso, in direzione Milano, farebbe Artem Dovbyk, che il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri aspetta a braccia aperte.

Si è parlato, molto, delle modalità dell'operazione di scambio tra il centravanti messicano, classe 2001 e quello ucraino, classe 1997. Finora, formule, cifre e stipendi (Giménez prende meno di Dovbyk) continuano a non quadrare.

Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"La Roma continua a dire no allo scambio di prestiti secchi con il Milan. I giallorossi chiedono di inserire l’opzione di acquisto. Giménez e Dovbyk in attesa di sviluppi", ha scritto Accomando.

Dovbyk è approdato alla Roma nel calciomercato estivo 2024, dal Girona, per 30,5 milioni di euro, più 5,5 milioni di euro di bonus e il 10% di una futura, rivendita. Nella sua prima stagione con i giallorossi, ha realizzato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite.

Giménez, è invece arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, dal Feyenoord, per 32 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. In pochi mesi con i rossoneri, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 19 partite.

