Calciomercato: scambio Dovbyk-Gimenez, Milan e Roma stringono i tempi

Alessia Scataglini 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 14:51)

Le ultime ore di mercato si infiammano con una delle trattative più attese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, sono in corso contatti continui tra Milan, Roma e gli agenti dei giocatori per definire lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Giménez.

Milan e Roma, ultime ore roventi: Dovbyk-Giménez, si lavora sulla cifra del riscatto —

Dopo la riapertura dei dialoghi, le due società stanno ora lavorando per trovare un'intesa definitiva. Il nodo principale della trattativa, al momento, è la cifra del diritto di riscatto che sarà inserita nell'accordo. Il tempo stringe, ma la volontà reciproca di chiudere l'affare lascia ben sperare per una soluzione imminente in queste battute finali del calciomercato.