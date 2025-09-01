Pianeta Milan
Calciomercato Milan: scambio Giménez-Dovbyk, la novità di Di Marzio

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Scambio Giménez-Dovbyk, previsti nuovi contatti'
Non si è ancora arenato lo scambio di calciomercato tra Milan e Roma che coinvolgerebbe Santiago Giménez e Artem Dovbyk: le ultime news
Si è parlato molto, nelle ultime ore, di un possibile scambio - proprio sul gong del calciomercato estivo 2025 - tra Milan e Roma, sulla falsariga di quanto successe, esattamente un anno fa, con Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Stavolta, però, i protagonisti sarebbero Santiago Giménez e Artem Dovbyk.

Calciomercato Milan, per lo scambio Giménez-Dovbyk non è finita

I due club ne hanno parlato, ma, finora, non hanno trovato la quadratura del cerchio tra cifre, formule dello scambio e stipendi da corrispondere. Anche perché il messicano del Milan prende meno dell'ucraino della Roma. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, però, l'operazione non è ancora tramontata.

Per Di Marzio, "Milan e Roma restano al lavoro per lo scambio di prestiti tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk". "Sono infatti previsti nuovi contatti tra i club per provare a trovare una chiave, dopo che lo scambio si è bloccato sulle formule, in particolare tra diritti di riscatto ed eventuali condizioni", ha proseguito Di Marzio in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.

"Dunque le parti si risentiranno in mattinata per cercare di trovare l’intesa, ma l’operazione resta complicata, nonostante l’apertura di Giménez al trasferimento alla Roma", la chiosa del giornalista sportivo.

