Daniele Triolo Redattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 09:04)

Si è parlato molto, nelle ultime ore, di un possibile scambio - proprio sul gong del calciomercato estivo 2025 - tra Milan e Roma, sulla falsariga di quanto successe, esattamente un anno fa, con Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Stavolta, però, i protagonisti sarebbero Santiago Giménez e Artem Dovbyk.