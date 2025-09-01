Per Di Marzio, "Milan e Roma restano al lavoro per lo scambio di prestiti tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk". "Sono infatti previsti nuovi contatti tra i club per provare a trovare una chiave, dopo che lo scambio si è bloccato sulle formule, in particolare tra diritti di riscatto ed eventuali condizioni", ha proseguito Di Marzio in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.
"Dunque le parti si risentiranno in mattinata per cercare di trovare l’intesa, ma l’operazione resta complicata, nonostante l’apertura di Giménez al trasferimento alla Roma", la chiosa del giornalista sportivo.
