Calciomercato Milan, salta lo scambio Giménez-Dovbyk? Opinioni differenti

Lo scambio tra Giménez e Dovbyk si è però arenato perché il Milan avrebbe gradito uno scambio di prestiti secchi, mentre la Roma avrebbe puntato maggiormente su una duplice operazione a titolo definitivo oppure, almeno, in prestito con diritto di riscatto.
La diversità di vedute tra 'SportMediaset' e 'Sky Sport'—
Insomma, le difficoltà sono sorte subito, con formule e cifre da quadrare. Tanto che, secondo Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto di calciomercato, siamo arrivati ora al punto che dalla trattativa non scaturirà la tanto agognata fumata bianca.
"Saltato definitivamente lo scambio Giménez-Dovbyk tra Milan e Roma", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
Per Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, in realtà, però, i due club. continuano a parlare "a fuoco lento" per scambiarsi Giménez e Dovbyk. Lavorando sulle basi preferite dai giallorossi, ovvero quella di una doppia operazione in prestito con diritto di riscatto.
Vedremo, ora, se il Diavolo andrà comunque avanti nell'acquisizione dell'attaccante ucraino, classe 1997, in cambio del messicano classe 2001. Oppure se rimarrà così in attacco. Ovvero con il neo-arrivato Christopher Nkunku, oltre che con lo stesso Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão.
