Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan: scambio Giménez-Dovbyk, Accomando e Di Marzio lo vedono così

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: scambio Giménez-Dovbyk, Accomando e Di Marzio lo vedono così

Calciomercato Milan, salta lo scambio Giménez-Dovbyk? Opinioni differenti
Santiago Giménez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan, lo scambio di calciomercato si farà? Le opinioni di Orazio Accomando e Gianluca Di Marzio
Daniele Triolo Redattore 

Milan e Roma, negli ultimi giorni di questo calciomercato estivo, hanno intavolato una trattativa per uno scambio di attaccanti. Un'operazione che prevedeva la cessione di Santiago Giménez alla Roma e il conseguente trasferimento di Artem Dovbyk al Milan.

Calciomercato Milan, scambio tra Giménez e Dovbyk sì o no?

—  

Un affare che, sulla carta, soddisferebbe tutte le parti in causa. Giacché Gian Piero Gasperini non vede Dovbyk centrale nel suo progetto e lo stesso vale per Massimiliano Allegri con Giménez. A 'punte invertite', invece, entrambi gli allenatori sorriderebbero.

LEGGI ANCHE

Lo scambio tra Giménez e Dovbyk si è però arenato perché il Milan avrebbe gradito uno scambio di prestiti secchi, mentre la Roma avrebbe puntato maggiormente su una duplice operazione a titolo definitivo oppure, almeno, in prestito con diritto di riscatto.

La diversità di vedute tra 'SportMediaset' e 'Sky Sport'

—  

Insomma, le difficoltà sono sorte subito, con formule e cifre da quadrare. Tanto che, secondo Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto di calciomercato, siamo arrivati ora al punto che dalla trattativa non scaturirà la tanto agognata fumata bianca.

"Saltato definitivamente lo scambio Giménez-Dovbyk tra Milan e Roma", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Per Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, in realtà, però, i due club. continuano a parlare "a fuoco lento" per scambiarsi Giménez e Dovbyk. Lavorando sulle basi preferite dai giallorossi, ovvero quella di una doppia operazione in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il LIVE con tutte le news in tempo reale >>>

Vedremo, ora, se il Diavolo andrà comunque avanti nell'acquisizione dell'attaccante ucraino, classe 1997, in cambio del messicano classe 2001. Oppure se rimarrà così in attacco. Ovvero con il neo-arrivato Christopher Nkunku, oltre che con lo stesso Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão.

Leggi anche
Calciomercato Milan, nuovo difensore: Tare sorprende tutti e chiude per lui
Calciomercato, Donnarumma al Manchester City: è fatta, tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA