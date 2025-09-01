Calciomercato Milan, in difesa Odogu: sta per sbarcare a Linate | PM News

David Odogu, classe 2006, lascia il Wolfsburg e si trasferisce al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il ragazzo è in arrivo
Brutte notizie da Liverpool per il Milan: i 'Reds' non liberano Joe Gomez visto che è ancora incerto l'acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace in queste ultime ore del calciomercato estivo. Non essendoci i tempi tecnici per le visite mediche del centrale inglese, classe 1997, possiamo ritenere l'arrivo di Gomez in rossonero ufficialmente saltato.
Calciomercato Milan, preso Odogu dal Wolfsburg: in arrivo per le visite
Il Milan, però, un difensore centrale lo sta prendendo comunque. Si tratta di David Odogu, classe 2006, tedesco di Berlino di origini nigeriane di proprietà del Wolfsburg. Inizialmente, l'idea del Milan era quello di inserirlo nel progetto Milan Futuro, per poi integrarlo gradualmente in Prima Squadra. Non è detto, però, che ora non cambino i piani, visti i ristretti tempi tecnici per acquistare un altro difensore per l'allenatore Massimiliano Allegri.