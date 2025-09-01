Calciomercato Milan, in difesa Odogu: sta per sbarcare a Linate | PM News

Pianeta Milan
David Odogu, classe 2006, lascia il Wolfsburg e si trasferisce al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il ragazzo è in arrivo
Brutte notizie da Liverpool per il Milan: i 'Reds' non liberano Joe Gomez visto che è ancora incerto l'acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace in queste ultime ore del calciomercato estivo. Non essendoci i tempi tecnici per le visite mediche del centrale inglese, classe 1997, possiamo ritenere l'arrivo di Gomez in rossonero ufficialmente saltato.

Calciomercato Milan, preso Odogu dal Wolfsburg: in arrivo per le visite

Il Milan, però, un difensore centrale lo sta prendendo comunque. Si tratta di David Odogu, classe 2006, tedesco di Berlino di origini nigeriane di proprietà del Wolfsburg. Inizialmente, l'idea del Milan era quello di inserirlo nel progetto Milan Futuro, per poi integrarlo gradualmente in Prima Squadra. Non è detto, però, che ora non cambino i piani, visti i ristretti tempi tecnici per acquistare un altro difensore per l'allenatore Massimiliano Allegri.

Odogu, chec he nell'ultima stagione ha disputato 194' in Bundesliga in 3 partite, giocando contro Union Berlino, RB Lipsia e Borussia Dortmund, è già in arrivo a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Sbarcherà, infatti, all'aeroporto di Linate tra poco, alle ore 14:30, pronto per iniziare la sua nuova avventura nel nostro Paese.

