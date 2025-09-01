Calciomercato Milan, in difesa Odogu: sta per sbarcare a Linate | PM News

Odogu, chec he nell'ultima stagione ha disputato 194' in Bundesliga in 3 partite, giocando contro Union Berlino, RB Lipsia e Borussia Dortmund, è già in arrivo a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Sbarcherà, infatti, all'aeroporto di Linate tra poco, alle ore 14:30, pronto per iniziare la sua nuova avventura nel nostro Paese.