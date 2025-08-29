Milan, Nkunku: operazione ‘pesante’ per i rossoneri. Ecco la cifra

La rosea parla anche dei termini dell'operazione di calciomercato tra Milan e Chelsea per Nkunku: il Diavolo investe e anche tanto
Come ricorda la rosea, Nkunku, al debutto con la Francia il 25 marzo 2022 contro il Camerun, giocò in coppia con Giroud. Per questo, per il Milan, non dovrebbe essere l'attaccante d'area di rigore tanto cercato dopo l'addio proprio di Olivier. Nkunku spazia in area, si allarga sugli esterni, ha qualità da trequartista e può giocare da seconda punta. Con il Lipsia la completa esplosione, tanto che poi il Chelsea spese 65 milioni nel 2023 per portarlo in Inghilterra.
Milan, Nkunku: operazione oltre cento milioni
—
La rosea parla anche dei termini dell'operazione di calciomercato tra Milan e Chelsea: trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo per 38 milioni più cinque di bonus, non tutti di facile attivazione. Al giocatore un contratto quadriennale da cinque milioni all’anno di ingaggio.