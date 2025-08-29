Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Milan, Nkunku: operazione ‘pesante’ per i rossoneri. Ecco la cifra

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku: operazione ‘pesante’ per i rossoneri. Ecco la cifra

Milan, Nkunku: operazione 'pesante' per i rossoneri. Ecco la cifra
La rosea parla anche dei termini dell'operazione di calciomercato tra Milan e Chelsea per Nkunku: il Diavolo investe e anche tanto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come ricorda la rosea, Nkunku, al debutto con la Francia il 25 marzo 2022 contro il Camerun, giocò in coppia con Giroud. Per questo, per il Milan, non dovrebbe essere l'attaccante d'area di rigore tanto cercato dopo l'addio proprio di Olivier. Nkunku spazia in area, si allarga sugli esterni, ha qualità da trequartista e può giocare da seconda punta. Con il Lipsia la completa esplosione, tanto che poi il Chelsea spese 65 milioni nel 2023 per portarlo in Inghilterra.

Milan, Nkunku: operazione oltre cento milioni

—  

La rosea parla anche dei termini dell'operazione di calciomercato tra Milan e Chelsea: trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo per 38 milioni più cinque di bonus, non tutti di facile attivazione. Al giocatore un contratto quadriennale da cinque milioni all’anno di ingaggio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ma che gestione è? Milan spolpato e mercato discutibile. Allegri merita di meglio>>>

Un’operazione complessiva che supera, come fa notare il quotidiano, i cento milioni. Nkunku dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta per le Nazionali. Per il Milan, quindi, in arrivo un'altra soluzione offensiva.

Leggi anche
Milan, quanto guadagna Akanji? Il suo stipendio ‘pesa’ molto
Milan, Raimondo: “Nkunku è l’investimento più oneroso dell’era RedBird”....

© RIPRODUZIONE RISERVATA