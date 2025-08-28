"Preso Nkunku a 35 milioni tra cartellino e stipendio (si parla di 5 netti) è l'investimento più oneroso dell'era RedBird". Poi ulteriori dettagli: "Costerà 10 milioni lordi di stipendio + 7 milioni di quota ammortamento: circa 17 milioni annui o poco meno in funzione della base fissa".
Per il Milan, quindi, l'investimento di Nkunku potrebbe essere importantissimo e molto pesante, segno evidente di come il club punti molto sull'ex attaccante del Lipsia. Vedremo se il colpo sarà finalizzato nelle prossime ore.
