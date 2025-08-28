Pianeta Milan
Milan, Raimondo: “Nkunku è l’investimento più oneroso dell’era RedBird”. I dettagli

Felice Raimondo, avvocato e tifoso rossonero, ha parlato di Nkunku, possibile nuovo attaccante del Milan. Ecco dei dettagli economici
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, giorni di fuoco per i rossoneri! In attacco in arrivo un colpo molto importante: il Diavolo, infatti, sarebbe a un passo da Nkunku del Chelsea. Un investimento molto pesante da parte del Milan che potrebbe spendere una cifra mai vista nell'era RedBird. Ecco tutti i dettagli dall'esperto.

Milan, Nkunku colpo 'pesante'. L'esperto rivela: "Il più oneroso dell'era RedBird"

Felice Raimondo, avvocato e tifoso rossonero, ha parlato di Nkunku, possibile nuovo attaccante del Milan. Ecco dei dettagli economici molto importanti dal suo post sul social X.

"Preso Nkunku a 35 milioni tra cartellino e stipendio (si parla di 5 netti) è l'investimento più oneroso dell'era RedBird". Poi ulteriori dettagli: "Costerà 10 milioni lordi di stipendio + 7 milioni di quota ammortamento: circa 17 milioni annui o poco meno in funzione della base fissa". 

Per il Milan, quindi, l'investimento di Nkunku potrebbe essere importantissimo e molto pesante, segno evidente di come il club punti molto sull'ex attaccante del Lipsia. Vedremo se il colpo sarà finalizzato nelle prossime ore.

