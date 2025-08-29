Milan, quanto guadagna Akanji? Il suo stipendio ‘pesa’ molto

Milan , Akanji potrebbe essere il difensore esperto tanto ricercato dai rossoneri. Il Diavolo, infatti, al momento ha quattro centrali di ruolo in rosa: Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter. Allegri sembrerebbe essere sempre più indirizzato alla difesa a tre, per questo un giocatore importante ed esperto come lo svizzero potrebbe essere davvero il tassello mancante. Inoltre potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che il Manchester City potrebbe vendere per circa 15 milioni di euro . Resta il 'problema' stipendio.

Milan, stipendio Akanji

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', Manuel Akanji ha un contratto da 6,1 milioni netti di euro (11 lordi). Una cifra che sarebbe oltre i parametri del Milan (ricordiamo che Leao guadagna 5 milioni di base).