Milan, quanto guadagna Akanji? Il suo stipendio ‘pesa’ molto

Milan, Akanji potrebbe essere il rinforzo tanto cercato per la difesa di Massimiliano Allegri, ma ci potrebbe essere il problema stipendio
Milan, Akanji potrebbe essere il difensore esperto tanto ricercato dai rossoneri. Il Diavolo, infatti, al momento ha quattro centrali di ruolo in rosa: Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter. Allegri sembrerebbe essere sempre più indirizzato alla difesa a tre, per questo un giocatore importante ed esperto come lo svizzero potrebbe essere davvero il tassello mancante. Inoltre potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che il Manchester City potrebbe vendere per circa 15 milioni di euro. Resta il 'problema' stipendio.

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', Manuel Akanji ha un contratto da 6,1 milioni netti  di euro (11 lordi). Una cifra che sarebbe oltre i parametri del Milan (ricordiamo che Leao guadagna 5 milioni di base).

Per questo, per chiudere il colpo di calciomercato in difesa, i rossoneri dovranno trattare con lo svizzero, magari 'spalmando' i milioni con un contratto più lungo, ma con base annuale più bassa. Vedremo se la dirigenza del Milan troverà il compromesso giusto per dare ad Allegri un rinforzo molto importante.

