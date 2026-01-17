Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

MILAN-LECCE

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 di domani, domenica 18 gennaio, c'è Milan-Lecce a 'San Siro', partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan domani?

—  

Milan-Lecce, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta in 20 partite disputate. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, è 17° (quartultimo) in graduatoria, con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, sempre in 20 gare giocate.

LEGGI ANCHE

Milan-Lecce, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Lecce è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Milan-Lecce su internet in streaming

—  

Milan-Lecce (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, un colpo alla Milinkovic-Savic per Tare. Duello con l'Inter per lui >>>

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Leggi anche
Dove vedere Como-Milan in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?
Ecco come e dove vedere oggi Fiorentina-Milan: diretta tv, streaming, telecronaca

© RIPRODUZIONE RISERVATA