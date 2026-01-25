Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Soulé prima di Roma-Milan: “Partita speciale per rimanere tra le prime. Su Malen …”

Soulé prima di Roma-Milan: 'Partita speciale per rimanere tra le prime. Su Malen ...'
Matías Soulé, attaccante giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Roma-Milan, così Soulé nel pre-partita di 'DAZN'

Sulla difficoltà della partita e la classifica che vede tutte vicino: "Noi dobbiamo pensare a noi. Questa è una partita molto importante per la nostra classifica. Siamo tutte lì, ma vogliamo ancora di più. Sarà fondamentale come tutte le altre partite, ma questa sarà speciale perché siamo tutti lì e sarà importantissima per rimanere lì, tra le prime".

Sull'intesa in attacco con Paulo Dybala e sul gioco di squadra: "Proviamo a cercare quello che ci chiede il mister, penso che lo stiamo facendo molto bene. Si può sempre migliorare, proviamo a farlo ogni settimana. Dobbiamo stare tranquilli. I difensori non difendono soltanto, quando noi ci abbassiamo ci danno la possibilità di avere l'uomo libero. E anche noi portiamo la prima pressione. È fondamentale il gioco di squadra per vincere".

Su Donyell Malen: "Lui si muove tanto, è appena arrivato ma si è già visto che giocatore è. Da pochi giorni che è qui, ma l'avete visto tutti: buona tecnica, buon tiro. Speriamo che possa fare bene".

