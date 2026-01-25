Sull'intesa in attacco con Paulo Dybala e sul gioco di squadra: "Proviamo a cercare quello che ci chiede il mister, penso che lo stiamo facendo molto bene. Si può sempre migliorare, proviamo a farlo ogni settimana. Dobbiamo stare tranquilli. I difensori non difendono soltanto, quando noi ci abbassiamo ci danno la possibilità di avere l'uomo libero. E anche noi portiamo la prima pressione. È fondamentale il gioco di squadra per vincere".
Su Donyell Malen: "Lui si muove tanto, è appena arrivato ma si è già visto che giocatore è. Da pochi giorni che è qui, ma l'avete visto tutti: buona tecnica, buon tiro. Speriamo che possa fare bene".
