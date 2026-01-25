Roma-Milan, così Soulé nel pre-partita di 'DAZN'

Sulla difficoltà della partita e la classifica che vede tutte vicino: "Noi dobbiamo pensare a noi. Questa è una partita molto importante per la nostra classifica. Siamo tutte lì, ma vogliamo ancora di più. Sarà fondamentale come tutte le altre partite, ma questa sarà speciale perché siamo tutti lì e sarà importantissima per rimanere lì, tra le prime".