QUI MILANELLO

Il Milan arriva a questa sfida con una serie positiva in campionato. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno superato il Lecce con un 1-0 casalingo, con il primo gol di Füllkrug in rossonero. Proprio l'attaccante tedesco, venerdì, è stato protagonista nel nostro Flagship Store di via Dante. Prima del successo sul Lecce, il Milan aveva ottenuto un'importante vittoria in trasferta e in rimonta contro il Como per 3-1. La squadra di Allegri sta attraversando un buon momento, con una striscia di imbattibilità che si allunga, e cercherà di continuare su questa strada per consolidare la propria posizione in classifica. Recuperato Alexis Saelemaekers dopo le noie muscolari di inizio settimana, a disposizione anche Strahinja Pavlović.

Così Allegri alla vigilia del match: "Affrontiamo una squadra che sta lottando con noi per i primi quattro posti, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro perché la Roma in campo rispecchia l'allenatore: aggressiva, brava nelle due fasi e miglior difesa del campionato. Noi dovremo essere bravi a fare una partita molto tecnica, consapevoli che ci attende un bell'ambiente"

QUI ROMA

La Roma si presenta a questo incontro dopo un poker di vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, tutte con il risultato di 2-0: contro lo Stoccarda giovedì, e prima in campionato successi contro Torino e Lecce in trasferta e contro il 2-0 Sassuolo in casa. La squadra di Gasperini ha mostrato una difesa solida - la migliore del campionato con sole 12 reti subite - e un attacco efficace nelle ultime uscite, guidato da un Dybala in grande forma. I giallorossi in questa stagione hanno dimostrato di poter competere per le primissime posizioni della classifica e cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro i rossoneri: all'Olimpico la formazione di Gasperini - che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia - è imbattuta da fine novembre, dallo 0-1 contro il Napoli.

I NUMERI PRE PARTITA

La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hanno segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.

Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri (20 appunto).

Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.

DOVE GUARDARE ROMA-MILAN

In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp

QUI SERIE A

L'arbitro del match sarà Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi. Il quarto ufficiale sarà Luca Zufferli, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello, assistito da Rosario Abisso.

Inter-Pisa 6-2 ha aperto il programma della 22ª giornata di Serie A. Sabato alle Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2 e Lecce-Lazio 0-0. Domenica alle 12.30 Sassuolo-Cremonese, alle 15.00 Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, alle 18.00 Juventus-Napoli e alle 20.45 Roma-Milan. Lunedì, in conclusione, Hellas Verona-Udinese alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter* 52; Milan 46; Napoli 43; Roma 42; Como* 40; Juventus 39; Atalanta 32; Bologna 30; Lazio* 29; Udinese 26; Cagliari* 25; Sassuolo, Cremonese, Parma e Torino 23; Genoa 20; Lecce* 18; Fiorentina* 17; Verona e Pisa* 14