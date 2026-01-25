QUI MILANELLO
Il Milan arriva a questa sfida con una serie positiva in campionato. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno superato il Lecce con un 1-0 casalingo, con il primo gol di Füllkrug in rossonero. Proprio l'attaccante tedesco, venerdì, è stato protagonista nel nostro Flagship Store di via Dante. Prima del successo sul Lecce, il Milan aveva ottenuto un'importante vittoria in trasferta e in rimonta contro il Como per 3-1. La squadra di Allegri sta attraversando un buon momento, con una striscia di imbattibilità che si allunga, e cercherà di continuare su questa strada per consolidare la propria posizione in classifica. Recuperato Alexis Saelemaekers dopo le noie muscolari di inizio settimana, a disposizione anche Strahinja Pavlović.
Così Allegri alla vigilia del match: "Affrontiamo una squadra che sta lottando con noi per i primi quattro posti, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro perché la Roma in campo rispecchia l'allenatore: aggressiva, brava nelle due fasi e miglior difesa del campionato. Noi dovremo essere bravi a fare una partita molto tecnica, consapevoli che ci attende un bell'ambiente"
QUI ROMA
La Roma si presenta a questo incontro dopo un poker di vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, tutte con il risultato di 2-0: contro lo Stoccarda giovedì, e prima in campionato successi contro Torino e Lecce in trasferta e contro il 2-0 Sassuolo in casa. La squadra di Gasperini ha mostrato una difesa solida - la migliore del campionato con sole 12 reti subite - e un attacco efficace nelle ultime uscite, guidato da un Dybala in grande forma. I giallorossi in questa stagione hanno dimostrato di poter competere per le primissime posizioni della classifica e cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro i rossoneri: all'Olimpico la formazione di Gasperini - che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia - è imbattuta da fine novembre, dallo 0-1 contro il Napoli.
I NUMERI PRE PARTITA
DOVE GUARDARE ROMA-MILAN
In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp
QUI SERIE A
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi. Il quarto ufficiale sarà Luca Zufferli, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello, assistito da Rosario Abisso.
Inter-Pisa 6-2 ha aperto il programma della 22ª giornata di Serie A. Sabato alle Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2 e Lecce-Lazio 0-0. Domenica alle 12.30 Sassuolo-Cremonese, alle 15.00 Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, alle 18.00 Juventus-Napoli e alle 20.45 Roma-Milan. Lunedì, in conclusione, Hellas Verona-Udinese alle 20.45.
Questa la classifica attuale: Inter* 52; Milan 46; Napoli 43; Roma 42; Como* 40; Juventus 39; Atalanta 32; Bologna 30; Lazio* 29; Udinese 26; Cagliari* 25; Sassuolo, Cremonese, Parma e Torino 23; Genoa 20; Lecce* 18; Fiorentina* 17; Verona e Pisa* 14
© RIPRODUZIONE RISERVATA