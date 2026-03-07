"L'unica cosa che bisogna fare è giocarla viverla, poi vedremo il risultato e se saremo rimasti a meno 10, a meno 7 o meno 13. 57 punti non bastano per tornare a giocare la Champions League che resta il nostro obiettivo. Abbiamo un calendario ancora difficile e ci mancano ancora un bel po' di vittorie". Queste le parole di Massimiliano Allegri verso il derby di domani tra Milan e Inter.

"Stiamo tutti bene tranne Loftus-Cheek e Gabbia. Gimenez non è ancora con la squadra. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento. Deciderò domani se giocherà lui o Estupinan, che sta molto bene". Allegri ha poi continuato sulla salute dei sui calciatori: "Pulisic sta molto meglio, sarà un giocatore molto importante per il finale di stagione. Nkunku sta bene, Fullkrug sta bene. I 4 davanti stanno migliorando la condizione. La squadra sta bene, l'importante è stare nel ritmo giusto per giocare la partita di domani". In attacco domani dovrebbero giocare di nuovo Leao in coppia con Pulisic.