Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Massimiliano Allegri , attuale allenatore del Milan . A parlarne, durante il solito appuntamento con la live YouTube, è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il giornalista sportivo ha voluto chiarire una volta per tutti la situazione, parlando dell'avventura di Allegri al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Romano:“Su Allegri, al momento, massimo rispetto e concentrazione sul derby, sul Milan. Allegri non pensa ad altro. La storia del Real Madrid è legata al passato, all’estate del 2021, oramai sono passati 5 anni. Allegri è concentrato sul Milan. Il Real non ha preso alcuna decisione sull’allenatore che vorrà, su cosa farà. Al momento parliamo di una storia che non ha senso andare a sviscerare, perché al momento né da una parte né dall’altra c’è alcun tipo di focus”.