La dirigenza rossonera, però, non si limita solamente ad un nome. Il club di via Aldo Rossi, infatti, sta puntando gli occhi verso Mateo Pellegrino del Parma. Ma chi è?
Argentino classe 2001, Pellegrino nasce calcisticamente nelle giovanili del Vélez Sarsfield, formazione albicelescte. Con la maglia della prima squadra colleziona solamente 8 presenze in una stagione, per poi spostarsi all'Estudiantes nel 2022-2023. Dal 2023 al 2025 cambia ben 3 squadre: prima il Platense (in cui segna 10 gol in 25 presenze), successivamente di nuovo il Vélez Sarsfield per poi approdare in Italia alla corte del Parma.
Dotato di una grandissima fisicità, il giovane può giocare sia come centravanti che come seconda punta. Molto abile nei duelli aerei grazie alla sua altezza: 1.92 cm. La valutazione? Secondo Trasnfermarkt attorno ai 10 milioni di euro.
Il mercato estivo perciò si preannuncia molto caldo: il Milan vuole, ovviamente, alzare il livello della rosa e l’acquisto di un centravanti sarà uno dei primi tasselli decisivo.
