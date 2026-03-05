Il derby tra Milan e Inter segnerà un punto di svolta, inevitabilmente, nel campionato di ambedue le compagini. In caso di successo, il Milan tornerebbe a - 7 dai rivali cittadini e potrebbe riaprire la lotta Scudetto. Nella speranza, magari, di dare una bella spallata alla corsa per un posto in Champions League, blindando un posto. In caso, invece, di vittoria dell'Inter, il Diavolo sarebbe ricacciato a - 13 e i rossoneri di Allegri, a quel punto, dovrebbero vedersela anche dall'assalto di Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta.