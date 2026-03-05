Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Ecco quando
Reduce dalla vittoria esterna 'last minute' (2-0) contro la Cremonese di Davide Nicola, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il big match della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, domenica 8 marzo alle ore 20:45, c'è infatti il Derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu.
Il derby tra Milan e Inter segnerà un punto di svolta, inevitabilmente, nel campionato di ambedue le compagini. In caso di successo, il Milan tornerebbe a - 7 dai rivali cittadini e potrebbe riaprire la lotta Scudetto. Nella speranza, magari, di dare una bella spallata alla corsa per un posto in Champions League, blindando un posto. In caso, invece, di vittoria dell'Inter, il Diavolo sarebbe ricacciato a - 13 e i rossoneri di Allegri, a quel punto, dovrebbero vedersela anche dall'assalto di Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta.